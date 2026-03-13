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¡Atentos!, Misión Nevado Carabobo mañana en estas zonas

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo mañana en San Diego
Foto: Purina.

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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La misión Nevado Carabobo mañana en San Diego desde las nueve en la comuna Cacique Queipa, pueblo de San Diego en La Vaquita, estado Carabobo. Atendiendo a las mascotas con profesionales en la veterinaria.

Habrá consultas, además de desparasitación, colocación de la vacuna antirrábica, limpieza oídos como también corte de uñas. Todo lo que quieras saber sobre las mascotas puedes consultarlo en esta jornada.

Misión Nevado Carabobo mañana en San Diego y Morón

Explicó la Misión de las mascotas es integral y es una actividad completamente gratuita. Como todos sabemos nuestras mascotas forman parte de nuestro núcleo familiar. Es por ello que merecen toda nuestra atención.

De igual modo, si hay gatos o perros comunitarios pueden ser llevados a esta bonita labor que se viene desarrollando en todo el estado Carabobo. Brinda todo el amor siempre a tus mascotas.

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SourceNevado Carabobo
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