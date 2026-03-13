Compartir

Quedó detenido un hombre por el presunto abuso sexual contra una perrita en Cojedes. La información fue suministrada por la Policía estadal, quedando a la orden del Ministerio Público de Cojedes.

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Cojedes, realizaron la detención de un ciudadano. Tras ser señalado por la presunta comisión de actos de crueldad y abusar de manera sexual contra una canino (perra) doméstica.

El arresto se produjo gracias a la denuncia inmediata ante el cuadrante de Paz por parte de los propietarios del animal y al respaldo de pruebas audiovisuales. Dijo la propietaria de la perrita que este capturó a la mascota.

Se la llevó por la fuerza en sus brazos hacia la vía pública. Ante la actitud sospechosa del individuo, la mujer alertó a su pareja para iniciar la búsqueda del animal. Minutos después, los dueños localizaron al hombre en flagrancia.

Presunto abuso sexual contra una perrita en Cojedes

Según el reporte, el sujeto se encontraba con la vestimenta desabrochada consumando el acto sexual con la canina. Los propietarios confrontaron al agresor de inmediato, logrando registrar el suceso mediante grabaciones de video.

Los cuales sirven ahora como evidencia fundamental para el proceso judicial. El director Agusmil Fernando Mendoza, manifestó que El detenido identificado como Darwin Fuentes de 47 años de edad.

NO DEJES DE LEER AHORA: Capturados dos sujetos dedicados al hurto de comercios en el municipio Guacara

Este ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes bajo cargos de maltrato animal y actos degradantes. Las autoridades policiales han reafirmado su compromiso contra la violencia animal, instando a la ciudadanía a denunciar actos tan aberrantes de este tipo de que atentan contra la integridad de los seres sintientes y la convivencia social.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas