Compartir

VTV anunció nuevos espacios informativos como deportivos. El ministro de comunicación, Miguel Pérez Pirela como el presidente del canal 8, Hernán Canorea hablaron sobre los cambios que tendrá la parrilla de programación de ese canal.

Resaltaron que nuevos programas estarán en las próximas horas ya en la programación diaria. Bien sea en los horarios matutinos, vespertinos, como en la noche. Estos abarcarán el ámbito político, informativo y deportivo.

VTV anunció nuevos espacios informativos como deportivos

Estrenos destacados:

Venezuela en Hechos: Un nuevo espacio de análisis y actualidad.

La Jornada (Matutina y Vespertina): Revistas informativas que integrarán el acontecer nacional con segmentos especiales de deporte.

La Estelar: Un formato renovado para la presentación de noticias con investigación a profundidad y uso avanzado de recursos audiovisuales.

Impulso al deporte nacional

La renovación también llega a las canchas. A partir de este domingo, VTV llevará a las pantallas de todos los venezolanos la transmisión de la Superliga de Baloncesto. Tanto en su categoría femenina como masculina.

Esta actualización tecnológica y de contenido busca adaptar la comunicación a los tiempos modernos, integrando las redes sociales y nuevas narrativas para ofrecer el servicio informativo que el país merece.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas