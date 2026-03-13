Compartir

El Complejo Deportivo Valle Verde en Naguanagua fue reinaugurado por todo lo alto por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. La Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, y la Alcaldesa del municipio Naguanagua, Elizabeth Niño.

Acompañados por un grueso número de vecinos de la zona, las autoridades recorrieron los renovados espacios. Donde el mandatario regional destacó los trabajos en la cancha de usos múltiples, el campo de softbol, el área infantil, áreas comunes y el gimnasio a cielo abierto.

“Estamos muy felices, acompañando a nuestra eficiente alcaldesa de Naguanagua, me dijeron que desde hace tiempo querían este campo recuperado. Y cada vez que estos espacios se recuperan uno ve la alegría de nuestro pueblo, y hoy la gente está feliz”, expresó.

Complejo Deportivo Valle Verde en Naguanagua

Asimismo, precisó que estos nuevos espacios servirán para fomentar la práctica de deportes en las comunidades aledañas. En cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Con este gran trabajo se beneficiarán unas 15 mil personas, que son las que viven en el perímetro de este sector. Es por eso que es importante destacar que Venezuela no se detiene ni se detendrá nunca, aquí está el pueblo con su energía en la calle. Que viva la patria, que viva Carabobo y que viva Naguanagua”, acotó.

Entre los trabajos que se ejecutaron están la instalación de luminarias LED en áreas comunes y deportivas, la aplicación de pintura en fachadas y muros perimetrales. Y la construcción de jardineras.

Recuperación del espacio

Igualmente, se realizó la recuperación de tribunas y dogouts, la instalación de grama artificial en el área de béisbol; recuperación de las máquinas de ejercicios, el ensamblaje de un nuevo parque de juegos para el área infantil y la rehabilitación de los baños.

La instalación un sistema hidroneumático, demarcación de la cancha de usos múltiples; la elaboraron murales alegóricos y la construcción de un acceso temático. El cual aportará grandes beneficios a las comunidades de Valle Verde, Güere I, Güere II y Güere III.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas