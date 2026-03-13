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Reunión entre delegaciones ministeriales de Venezuela y Colombia, instalaron este viernes cuatro mesas técnicas en Miraflores para concretar alianzas en materia de seguridad, energía, comercio y turismo.

Los titulares de Defensa, Vladimir Padrino López y Pedro Sánchez Suárez, coordinaron estrategias conjuntas para la vigilancia de los dos mil doscientos kilómetros de frontera compartida. En el área económica, los ministros destacaron que el intercambio comercial binacional alcanzó los mil ciento setenta millones de dólares durante el pasado año dos mil veinticinco actualmente.

Esta cifra representa un crecimiento del cuatro por ciento respecto al periodo anterior, impulsando nuevos proyectos para potenciar el flujo turístico y comercial durante el presente año.

Reunión Colombia y Venezuela en Miraflores

Por su parte, los cancilleres Yván Gil y Rosa Yolanda Villavicencio trazaron una hoja de ruta orientada a garantizar la convivencia pacífica y el desarrollo de ambos territorios.

En el sector energético, las autoridades ratificaron la alianza estratégica entre PDVSA y Ecopetrol, asegurando el suministro estable de gas hacia Colombia mediante la infraestructura petroquímica binacional existente.

Finalmente, los representantes de las áreas eléctrica y comercial evaluaron mecanismos de inversión que permitan fortalecer la economía regional y generar beneficios directos para ambas poblaciones fronterizas.

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