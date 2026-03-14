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La reina del salto triple, Yulimar Rojas, anunció su regreso a las competencias mundialistas bajo techo, con el objetivo de conquistar la medalla dorada en Polonia.

El evento se celebrará en la ciudad de Torun, Polonia. Donde la venezolana buscará recuperar su hegemonía tras superar una complicada lesión en su tendón izquierdo. La plusmarquista mundial aseguró sentirse física y mentalmente más fuerte, describiéndose como una atleta renovada que surge con mucha potencia para afrontar este nuevo reto deportivo.

Regreso de Yulimar Rojas en Polonia

Bajo la guía de su entrenador Iván Pedroso, Rojas trabajó intensamente para recuperar la regularidad en los quince metros y demostrar su vigencia competitiva internacional.

Tras obtener el bronce en Tokio 2025, la caraqueña enfocó sus esfuerzos en este campeonato especial. Mismo que marca su retorno oficial a las pistas cubiertas del mundo.

Yulimar ostenta tres títulos mundiales bajo techo y espera superar a sus principales rivales, Leyanis Pérez y Thea Laford, en esta emocionante revancha que iniciará próximamente.

La delegación venezolana y toda la afición esperan con ansias el vuelo de la «chica de los quince metros».

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