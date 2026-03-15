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El loanDepot Park de Miami fue testigo de una de las noches más memorables para el deporte venezolano. En un duelo de «matar o morir», la Selección de Venezuela demostró que su fe está más «alterada» que nunca al derrotar 8 carreras por 5 al actual campeón, Japón, eliminándolos del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La victoria no fue sencilla. El encuentro inició con un estacazo de Ronald Acuña Jr., pero los asiáticos respondieron con el poder de Shohei Ohtani y un jonrón de Shota Morishita que puso a sufrir a la afición criolla. Sin embargo, la rebelión vinotinto llegó en el sexto inning gracias a un monumental cuadrangular de Wilyer Abreu con dos hombres en base, volteando la pizarra y sellando un destino histórico.

El camino a la final: ¿Qué viene ahora para Venezuela?

A diferencia de la fase de grupos, el formato de eliminación directa no permite margen de error. Tras superar la barrera de los cuartos de final, esto es lo que Venezuela necesita para disputar su primera final en la historia del torneo:

Vencer a Italia en la Semifinal: El próximo reto de la Vinotinto es la selección de Italia, que llega como la gran sorpresa tras eliminar a Puerto Rico. El partido se disputará este lunes 16 de marzo a las 8:00 p.m. (hora de Venezuela/Miami). Al ser un formato de eliminación sencilla, ganar este juego es el único requisito para asegurar el cupo en el partido por el campeonato. Gestión del Pitcheo: Tras el esfuerzo de Ranger Suárez y el bullpen ante Japón, el manager Omar López deberá administrar sus brazos. Se espera que para la semifinal el cuerpo técnico utilice a sus lanzadores con mayor disponibilidad de lanzamientos según las reglas del torneo. Mantener la ofensiva activa: Venezuela ha demostrado tener uno de los lineups más temibles del campeonato. Mantener la producción de figuras como Luis Arráez, Maikel García y Anthony Santander será vital para quebrar la defensa europea.

Si Venezuela logra imponerse a la «Squadra Azzurra», avanzará a la Gran Final que se celebrará el martes 17 de marzo, donde esperará al ganador de la otra llave entre Estados Unidos y la República Dominicana.

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