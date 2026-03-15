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En un acto cargado de simbolismo desde las costas del estado Falcón, la Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, adelantó este sábado 14 de marzo los preparativos para lo que será una jornada clave en la agenda económica del país: el próximo 1º de mayo.

Durante la celebración del Día de la Alimentación y del Pescador Artesanal, la mandataria informó que la clase obrera venezolana entregará un ambicioso Plan de Crecimiento diseñado desde las bases productivas.

Rodríguez enfatizó que este proyecto no es una imposición vertical, sino el resultado del debate y la experiencia de quienes sostienen el aparato productivo nacional. «Vamos a recibirlo y vamos a hacerlo, porque viene de la mano de nuestro pueblo trabajador. Así que nosotros sigamos avanzando», expresó ante una multitud de pescadores y líderes comunitarios.

El anuncio se dio en un contexto de balance sobre la seguridad alimentaria. La Presidenta (E) subrayó la importancia de la pesca artesanal como un pilar fundamental para la dieta del venezolano y la economía local. Según las declaraciones emitidas, el nuevo plan que se formalizará en mayo buscará optimizar las cadenas de distribución, potenciar la inversión tecnológica en el campo y asegurar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social directo.

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