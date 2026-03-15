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En un operativo de alta envergadura, funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) asestaron un golpe contundente a las mafias que operan en la zona fronteriza de Venezuela.

Gracias a labores de inteligencia y el seguimiento de múltiples denuncias ciudadanas, las autoridades lograron la desarticulación de una célula de la red de trata de personas conocida como “Manrri”, la cual operaba en las intrincadas rutas fluviales del estado Delta Amacuro.

Red de trata de personas en Delta Amacuro

El despliegue policial se llevó a cabo durante un patrullaje estratégico en las aguas de la entidad. En el sitio, los efectivos interceptaron a tres ciudadanos de 53, 38 y 19 años de edad, quienes presuntamente formaban parte de la logística operativa de esta organización criminal.

Según las investigaciones preliminares, los sujetos eran los encargados de coordinar los traslados fraudulentos hacia la isla de Trinidad y Tobago.

El procedimiento no solo resultó en la detención de los sospechosos, sino también en el rescate de aproximadamente 48 personas. Este grupo, compuesto por hombres y mujeres que buscaban salir del país, se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Al momento de la inspección, las autoridades constataron que los pasajeros no poseían la documentación legal requerida ni contaban con las medidas mínimas de seguridad para la navegación en mar abierto.

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