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La espera terminó para los amantes del séptimo arte. La 98.ª edición de los Premios Oscar ya está aquí, y la ceremonia de este 2026 promete marcar un antes y un después en la historia de Hollywood con sorpresas que han sacudido a la industria incluso antes de que se despliegue la alfombra roja.

Coordenadas del evento: El Dolby se viste de gala

El epicentro del cine mundial será, como es tradición, el Teatro Dolby de Los Ángeles. La cita está pactada para este domingo 15 de marzo, bajo la conducción del carismático Conan O’Brien, quien tendrá la tarea de guiar la noche más importante del cine con su característico estilo.

El fenómeno de «Sinners»: Un récord histórico

La gran protagonista de la previa es, sin duda, «Sinners». El filme dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Michael B. Jordan ha logrado lo impensable: alcanzar 16 nominaciones, superando las marcas históricas que ostentaban clásicos como Titanic y La La Land.

La cinta parte como la gran favorita, aunque la competencia es feroz. En la categoría de drama deportivo destaca «Marty Supreme», mientras que la intensidad llega de la mano de «Una batalla tras otra», que posiciona nuevamente a Leonardo DiCaprio como una de las figuras centrales de la temporada de premios.

Un hito en la Academia: El debut del «Best Casting»

Más allá de los nombres propios, la verdadera noticia que tiene a la industria celebrando es el debut de una nueva categoría competitiva: Mejor Casting (Best Casting).

Hacía más de 20 años —desde la creación de Mejor Película Animada— que la Academia no añadía un nuevo renglón de competencia. Este premio finalmente reconoce el arte de seleccionar a los actores perfectos para dar vida a una historia. Las producciones que pasan a la historia como las primeras nominadas en este rubro son:

Hamnet

Sinners

El agente secreto

Una batalla tras otra

Marty Supreme

¿Quiénes serán los grandes ganadores?

Las apuestas ya están sobre la mesa. El mundo se pregunta si será finalmente el año de la consagración definitiva para Michael B. Jordan o si DiCaprio dará la sorpresa una vez más. Asimismo, queda la duda de si «Sinners» logrará transformar su récord de nominaciones en la estatuilla a Mejor Película.

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