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Un choque de unidades ferroviarias fue reportado hace minutos desde la estación Simón Bolívar en La Rinconada en Caracas. Al sitio se han presentado bomberos, como paramédicos y grupos de rescate.

En los videos que han circulado en redes sociales se observan a dos trenes averiados, los pasajeros fueron evacuados como auxiliados de esta situación. Algunos recibieron atención directamente en la estación.

Versiones extraoficiales indican que hasta ahora hay 10 personas lesionadas.

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Choque de unidades ferroviarias en Caracas

Hasta el momento se espera por mayor información del accidente ocurrido en la estación. Indican que el servicio de transporte se encuentra suspendido.

Lista de lesionados

Juan Brito 26 años, traumatismo en miembro inferior izquierdo.

Daylin Alfaro de 23 con traumatismo en miembro inferior derecho, síndrome de latigazo.

Yosnauyelith Pérez de 19 con traumatismo en miembro inferior izquierdo.

Yelitza Cermeño de 47, con traumatismo en huesos propios de la cara y ojo derecho.

Aixz quintero de 22, con posible fractura de húmero izquierdo.

Comunicado oficial

Gobierno Bolivariano activa protocolos de atención tras accidente de transporte

El Gobierno Bolivariano, a través de los organismos de protección civil, seguridad ciudadana y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, informa al pueblo de Venezuela que producto del siniestro ocurrido en el sistema de Ferroviario Ezequiel Zamora, ocho personas resultaron heridas, todas en condición estable y bajo observación médica. Se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y rescate ante el accidente ocurrido este domingo en horas de la tarde.

Las autoridades competentes han abierto una investigación a fin de determinar las causas que originaron el hecho.

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