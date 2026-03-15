PortadaSucesosTendenciaN24C

Colisión de moto y vehículo en la Autopista del Este dejó un lesionado

By Redacción Carabobo
0
232
Colisión de moto y vehículo en la Autopista del Este
Foto: Rescate Naguanagua.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Una colisión de moto y vehículo en la Autopista del Este dejó una persona lesionada. El hecho ocurrió en la vía de servicio diagonal al supermercado Forum. Al sitio se presentaron funcionarios del Grupo de Rescate Naguanagua como Rescate Carabobo.

El sujeto lesionado presentó pérdida de tejido a nivel distal superior de la rodilla derecha. Como posible fractura a nivel de la tibia y peroné de la pierna derecha. Además de laceración en parte posterior del talón derecho.

Colisión de moto y vehículo en la Autopista del Este
Foto: Rescate Naguanagua.

Colisión de moto y vehículo en la Autopista del Este dejó un lesionado

La persona recibió atención médica en el lugar siendo trasladado minutos después al Hospital Ángel Larralde de Naguanagua en una ambulancia de Invialca. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año.

NO DEJES DE LEER AHORA: Accidente en la avenida Intercomunal Guarenas Guatire dejó tres fallecidos y un lesionado

Hacemos el llamado a los conductores de motos, vehículos livianos y pesados a transitar con prudencia y responsabilidad. Cumpliendo con las normas emanadas desde el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Gandola perdió los frenos en la bajada de Tazón en la ARC dejando un lesionado

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceRescate Naguanagua
Artículo anterior
Egresados nuevos Médicos Integrales Comunitarios en Carabobo
Artículo siguiente
Reportaron choque de unidades ferroviarias en Caracas (VIDEO Y COMUNICADO OFICIAL)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes