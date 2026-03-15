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Una colisión de moto y vehículo en la Autopista del Este dejó una persona lesionada. El hecho ocurrió en la vía de servicio diagonal al supermercado Forum. Al sitio se presentaron funcionarios del Grupo de Rescate Naguanagua como Rescate Carabobo.

El sujeto lesionado presentó pérdida de tejido a nivel distal superior de la rodilla derecha. Como posible fractura a nivel de la tibia y peroné de la pierna derecha. Además de laceración en parte posterior del talón derecho.

Colisión de moto y vehículo en la Autopista del Este dejó un lesionado

La persona recibió atención médica en el lugar siendo trasladado minutos después al Hospital Ángel Larralde de Naguanagua en una ambulancia de Invialca. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año.

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Hacemos el llamado a los conductores de motos, vehículos livianos y pesados a transitar con prudencia y responsabilidad. Cumpliendo con las normas emanadas desde el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

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