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En un ambiente cargado de emoción fueron egresados nuevos Médicos Integrales Comunitarios en Carabobo de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez. Actividad organizada por el Ministerio para la Salud, Gobernación del estado Carabobo, e Insalud.

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que estos nuevos galenos están preparados para brindar una atención oportuna a la población. Y sumarse a la red hospitalaria y comunal en los diferentes municipios de la entidad.

“Nos sentimos sumamente contentos de graduar a estos nuevos médicos que van a servir al pueblo en cada rincón de nuestro territorio carabobeño. Donde van a prestar este bonito servicio en beneficio de cada paciente que acude a los centros de salud pública y brindar esa mano amiga frente a cualquier afección”, expresó.

Asimismo, destacó que la formación de nuevos profesionales permitirá reforzar el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en la entidad. Y así garantizar una atención eficiente en cada comunidad.

Egresados nuevos Médicos Integrales Comunitarios en Carabobo

Por su parte, Mariana Nieves, directora de la UCS en Carabobo, precisó que desde la institución se mantienen trabajando en la formación de un personal calificado y siempre dispuesto a brindar respuesta inmediata ante cualquier situación.

“Seguimos reforzando todos nuestros ambulatorios y hospitales con este valiente ejército de batas blancas que estoy segura serán un apoyo a cada persona que lo amerite. Porque no solo formamos médicos, sino también personas de bien”, dijo.

A su vez, indicó que continuarán impulsando el trabajo conjunto con las comunidades para ampliar su rango de acción y dar una atención oportuna y eficiente.

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