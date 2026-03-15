Compartir

El conflicto en el Medio Oriente ha continuado y hoy el papa León XIV hizo una petición a las partes que se encuentran inmersas. El sumo pontífice destacó que hay que retomar el diálogo de paz y detener los ataques que se han ejecutado.

En la oración del domingo, el jerarca de la Iglesia Católica pidió de manera firme que dichos ataques hay que detenerlos. Ya desde hace unas semanas, Irán, Estados Unidos como Israel han estado en conflicto.

Ante esto León dijo que hay que ir a las conversaciones, buscar entendimientos y sobre todas las cosas volver a la paz. El Medio Oriente ha estado en tensión, con bombardeos constantes en puntos clave.

Conflicto en el Medio Oriente y lo que pidió el papa León XIV

“Durante dos semanas, el pueblo de Oriente Medio ha sufrido la atroz violencia de la guerra. Miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares”, dijo León XIV.

“Reitero mi oración y mi cercanía a todos aquellos que han perdido a seres queridos en los ataques que han azotado escuelas, hospitales y zonas residenciales”. Comentó hoy domingo desde el Vaticano.

«La situación en el Líbano es motivo de gran preocupación. Espero que existan vías de diálogo que puedan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis actual, en beneficio de todos los libaneses», afirmó.

«En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto. ¡Alto el fuego! Es imprescindible reabrir las vías del diálogo. La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos», concluyó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas