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La seguridad en los Oscars 2026 fue reforzada como medida de seguridad y para esta noche del 15 de marzo de 2026 el perímetro estará enteramente vigilado. Las autoridades estadounidenses cambiaron drásticamente los planes de seguridad.

Hubo presuntamente una amenaza con drones, pero la misma fue descartada. Hasta ahora todo se encuentra en tranquilidad para esta noche. Donde luego de la entrega hay reuniones entre los asistentes.

Las autoridades aumentaron considerablemente el número de agentes, los cuales estarán desplegados con el fin de brindar seguridad. Como todos sabemos en el lugar hay personas esperando ver a las estrellas de Hollywood.

Se implementó un perímetro de seguridad de 1.6 km alrededor del Dolby Theatre, con mil agentes, vigilancia aérea y tecnología anti-drones para garantizar la integridad de la gala. De igual modo, cámaras de vigilancia y personal de seguridad.

Seguridad en los Oscars 2026

El operativo de seguridad se incrementó, a pesar de que el gobernador de California dijo que no hay amenazas. Pero la misma es una seguridad preventiva con agentes de seguridad que se encuentran en puntos estratégicos.

Perímetro de Seguridad: Se estableció un cierre de seguridad de aproximadamente 1 milla (1.6 km) a la redonda del recinto. Estos estarán durante horas vigilando el lugar, dijeron las autoridades.

Despliegue de Personal: Se confirmaron cerca de 1000 agentes de seguridad privada, policías del LAPD, unidades SWAT y agentes encubiertos.

Vigilancia Aérea y Tecnológica: Uso intensivo de drones de vigilancia y perros detectores de explosivos para monitorear el área.

Accesos Controlados: Estrictas revisiones aleatorias y registros a personas y vehículos que intentaban ingresar a la zona restringida.

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