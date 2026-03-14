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El primer trimestre de 2026 ha sido un periodo de despedidas agridulces para la industria del entretenimiento estadounidense. El cine y la televisión han perdido a figuras que no solo llenaron pantallas, sino que definieron épocas enteras.

Sin embargo, en la era digital, el adiós no es definitivo; gracias al streaming, el trabajo de estos artistas se mantiene vigente para las nuevas generaciones.

Este año, el mundo honra el talento de Eric Dane, el inolvidable Mark Sloan; la versatilidad cómica de Catherine O’Hara; la sobriedad magistral de Robert Duvall y el idealismo que James Van Der Beek imprimió en la juventud de los 90. A continuación, presentamos una guía de contenidos para redescubrir su talento.

Cátedras de actuación: De la mafia a la guerra

Para entender la grandeza de Robert Duvall, es obligatorio acudir a ‘El Padrino’ (disponible en Netflix). Su interpretación de Tom Hagen, el abogado de la familia Corleone, es una lección de contención actoral. Asimismo, en Apple TV+ se encuentra ‘Apocalypse Now’, la joya de Francis Ford Coppola donde Duvall brilla en medio del caos de la guerra de Vietnam.

El camaleónico Eric Dane: Más allá de la medicina

Aunque muchos lo recordarán siempre por los pasillos de ‘Grey’s Anatomy’ (serie que estrenó su temporada 22 este 2026), su faceta más cruda se encuentra en ‘Euphoria’. En la producción de HBO Max, Dane interpretó a Cal Jacobs, un personaje turbio y complejo que demostró su madurez artística. Los fans podrán verlo una última vez en la tercera temporada que llegará a la plataforma este abril.

Catherine O’Hara: La reina de la excentricidad

La comedia no sería la misma sin O’Hara. En Prime Video, ‘Schitt’s Creek’ nos permite disfrutar de su icónica Moira Rose, un personaje entrañable definido por sus pelucas y vocabulario extravagante. Por otro lado, en HBO Max, su papel como Delia Deetz en las dos entregas de ‘Beetlejuice’ (incluida la secuela de 2024 junto a Jenna Ortega) confirma por qué su timing es inigualable.

Juventud eterna con James Van Der Beek

Finalmente, para quienes buscan nostalgia pura, Apple TV+ aloja todas las temporadas de ‘Dawson’s Creek’. Van Der Beek dio voz a una generación de jóvenes analíticos y soñadores en el pueblo de Capeside, marcando un antes y un después en los dramas juveniles que hoy consumimos.

El vacío que dejan estas estrellas es inmenso, pero su arte permanece a un solo clic de distancia, recordándonos por qué sus nombres ya pertenecen a la historia dorada de Hollywood.