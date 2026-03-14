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Dos jóvenes quedaron detenidos por presunto hurto en Naguanagua. La información la dio a conocer la Policía Municipal a través de sus redes sociales. Quedando los detenidos a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios del servicio de patrullaje motorizado de Naguanagua se encargaron de capturar a dos sujetos en el sector de Malagón. Por su presunta participación de un hurto en una de las viviendas de ese sector.

Los jóvenes al ser verificados en la Siipol se evidenció que tienen un historial policial. Estos fueron capturados con varios objetos que estaban dentro de la vivienda Luego fueron llevados al comando central municipal de Naguanagua.

Dos jóvenes quedaron detenidos por presunto hurto en Naguanagua

Estos cargaban en su poder

(01) Bombona de gas licuado

(01) Bomba de agua

(01) Reverbero

(02) Pistola de vapor

(01) Taladro

(01) Llave de tubo

Las actuaciones quedaron a la orden del Ministerio Público del Estado Carabobo.

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