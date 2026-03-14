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El Ingreso contra la Guerra Económica de jubilados en marzo ya tiene un monto probable. Los jubilados de la administración pública esperan por el aumento de la bonificación mensual, tal como ocurrió con los empleados públicos.

Los jubilados estarían cobrando un monto probable de 133 dólares, el cual sería al cambio unos 58.952 bolívares. Esta cifra probable la dio a conocer la cuenta Canal Ivss pensionados de Venezuela.

Recordemos que los jubilados cobran una cifra de 112 dólares, pero tomando en cuenta que ayer el monto de los empleados públicos aumentó dan como un hecho la subida del bono. Los empleados públicos pasaron de 120 dólares a 150 dólares.

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Un total de 30 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela tuvieron los empleados públicos. Al igual que los pensionados también están a la espera del nuevo monto que tendrían este mes.

Ingreso contra la Guerra Económica de jubilados en marzo

Hasta ahora el monto de ayer se volvió tendencia en horas de la mañana. Los empleados públicos están recibiendo el bono contra la Guerra Económica con un monto por encima de los 66 mil bolívares.

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