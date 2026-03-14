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Los operativos del INTT a nivel nacional para la próxima semana ya están en la agenda. Empezando desde el próximo lunes 16 de marzo en adelante, chequea el estado donde estarán realizando dichos operativos.

En estos se estarán realizando los siguientes trámites, Traspasos y registros originales de vehículos. Además de Renovación de licencias en todos sus grados. Revisiones técnicas de unidades de transporte. Como asesoría legal para casos de títulos de propiedad extraviados.

Operativos del INTT a nivel nacional

Operativos INTT: fechas y puntos de atención

Región Central (Miranda): 18 de marzo Centro de Economía Comunal Alí Primera, Los Teques (Guaicaipuro).

Región Guayana: 16 de marzo (Embalse de Macagua y Hospital Uyapar) y continúa el 17 y 18 en Ciudad Bolívar. En Amazonas, la cita es el 17 de marzo en la Avenida Orinoco de Puerto Ayacucho.

Región Oriente (Anzoátegui): El 17 de marzo en la E/S PDV de Boca de Uchire y en la cancha de Guanta.

Región Los Andes (17 de marzo): Atención en la Alcaldía de Obispo Ramos de Lora (Mérida) y operativos simultáneos en los municipios Sucre y Francisco de Miranda (Táchira).

Para agilizar el transporte de carga y pasajeros, el INTT ha dispuesto puntos especiales en zonas de alto tráfico:

Lara: Los días 17 y 18 de marzo se atenderá al sector industrial en Mercarbar, Barquisimeto.

Yaracuy: El 20 de marzo el operativo llegará a los terminales de Independencia y Peña (Yaritagua), además de Redvital Makro.

Guárico: El 17 de marzo en el Terminal de Pasajeros de Zaraza.

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