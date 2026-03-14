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El cadáver de un hombre en el estado Aragua fue encontrado en el sector Coropo, barrio Virgen Caridad del Cobre en Santa Rita, municipio Linares Alcántara. El cuerpo sin vida estaba en avanzado estado de descomposición.

Este quedó identificado como William Enrique Flores de 65 años de edad, el cadáver fue llevado a la sede de medicina forense de Caña de Azúcar, al norte de la ciudad jardín. Funcionarios del CICPC se encargaron del levantamiento del cadáver.

Encuentran el cadáver de un hombre en el estado Aragua

Como recabaron pruebas en el sitio donde fue hallado el sujeto, para iniciar las averiguaciones del hecho. Los detectives procedieron con exámenes especiales post mortem, para dar con la causa de muerte del hombre.

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El suceso ha conmocionado a los habitantes de Coropo en el municipio Francisco Linares Alcántara. Como de zonas vecinas a la llamada Gran Maracay en el estado Aragua.

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