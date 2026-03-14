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El mánager venezolano Francisco Cervelli y los italianos dejaron en el camino a Puerto Rico 8×6 y avanzan a semifinales del Clásico Mundial de Beisbol. Los “azzurris” pudieron fabricar las carreras aprovechando el control de los lanzadores boricuas.

En el primer tramo a pesar que los boricuas habían fabricado una, los italianos respondieron con cuatro carreras. Aprovecharon el control de los puertorriqueños para adelantarse en la pizarra.

Vinnie Pasquantino, Dominic Canzone y Jack Caglianone ligaron sencillos en el primer tramo para anotar cuatro. Los italianos volvieron a fabricar cuatro más ante el pitcheo de Puerto Rico.

Cervelli y los italianos avanzaron

En el octavo tramo, Yadier Molina, mánager de Puerto Rico mostró una vez más la reacción ofensiva fabricando varias carreras. Puerto Rico se acercó en la pizarra luego de estar abajo 8×2, colocaron el juego 8×6.

Para el octavo tramo en la parte baja, Edwin Díaz de Puerto Rico mostró dominio y velocidad para sacar de paso a los italianos.

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