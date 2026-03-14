Compartir

Los peajes que ante tenía Carabobo eran varios, estos fueron cambiando ya desde 1978. Empecemos por recordar el peaje de Los Guayos, el mismo ahora es un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana.

A finales de los años setenta y por orden presidencial el peaje fue mudado a Guacara, donde se encuentra actualmente. La estructura se mantuvo durante un tiempo hasta que el mismo fue cambiado.

El peaje de Guacara, comenzó a operar en el mismo espacio donde se encuentra ahora. Había otro peaje donde se encuentra la urbanización Malavé Villalba. El mismo estuvo allí hasta el año 1989.

Con la etapa de descentralización este quedó inoperativo y se quitaron las estructuras del lugar. Las estructuras color blanco, negro y amarillo pasaron a la historia en este punto del municipio Guacara, donde ahora hay una pasarela.

Peajes que antes tenía Carabobo

En el año 1986 comenzó a prepararse el terreno donde ahora está el peaje de La Entrada en la Autopista Valencia Puerto Cabello. Anteriormente el peaje estaba casi al final de la Autopista del Este antes de llegar al Distribuidor Naguanagua.

NO DEJES DE LEER AHORA: Esta cantidad de personas visitó el Centro Histórico de Puerto Cabello durante mes de febrero

Antes de llegar al Distribuidor donde ahora hay un punto de la Policía Nacional Bolivariana estaba el peaje. De igual modo, debajo del puente del distribuidor estaba uno que venía de la Variante.

Este no tenía cabinas, fue construido debajo del puente donde estaban los recaudadores. Las últimas tarifas que se cobraron allí en los años ochenta fueron de dos bolívares, cinco, diez y quince bolívares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas