Compartir

Dos accidentes viales en Valencia dejaron al menos cuatro lesionados hoy sábado 14 de marzo de 2026. Estos hechos se suman a los ocurridos en lo que va del mes de marzo en el estdo Carabobo.

En horas de la mañana reportaron un accidente en la Autopista Sur, cerca del puente Santa Rosa. Un automóvil chocó contra un vehículo pesado que estaba estacionado en el hombrillo. En el mismo punto dos motos chocaron.

Dos accidentes viales en Valencia dejaron cuatro lesionados

En la avenida Paseo Cabriales con la avenida Cedeño reportaron un choque de moto con un vehículo donde una dama quedó lesionada. En ambos hechos estuvieron las autoridades viales del estado Carabobo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Policía de Carabobo capturó a un joven con varias municiones

Es por ello que hacemos el llamado a los conductores para que conduzcan con prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normativas impuestas por el INTT.

Con información de Radio América.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas