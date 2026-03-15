Compartir

Un sujeto fue capturado con presunta droga cuando iba a Choroní, estado Aaragua. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron al sujeto hoy sábado 14 de marzo en El Castaño.

Efectivos adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Caña de Azúcar, lograron la aprehensión de un ciudadano. Presuntamente vinculado a la comercialización y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tras un despliegue operativo en la entidad.

El procedimiento se llevó a cabo luego de exhaustivas labores de investigación de campo desarrolladas en el sector El Castaño. De acuerdo con los reportes oficiales de la comisión policial.

Capturado con presunta droga cuando iba a Choroní

Las pesquisas determinaron que las sustancias ilícitas incautadas tenían como destino final su distribución en las costas aragüeñas, específicamente en la población de Choroní. Al sujeto le incautaron 50 gramos de presunta droga; y un equipo telefónico móvil.

El detenido y las evidencias fueron puestos a la orden del Ministerio Público, institución que se encargará de continuar con el proceso legal correspondiente. Para establecer las responsabilidades penales del caso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas