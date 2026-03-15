El niño Diego Jiménez necesita de la ayuda de todos para cubrir insumos médicos y tratamiento. Fue diagnosticado con diabetes tipo 1 y su familia no cuenta con los recursos para cubrir sus gastos.
Diego Jiménez necesita de tu ayuda
Hacemos el llamado a las personas de buen corazón para que colaboren con el pequeño Diego. Cualquier colaboración es importante para su salud y para empezar el tratamiento desde ya Las personas que quieran apoyar esta noble causa pueden hacerlo a través del pago móvil:
Cédula 13.666. 548
Celular: 04143431436
Banco Banesco.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas