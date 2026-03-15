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La Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría para el Desarrollo de la Cultura y el Arte, convocó a participar en el 68º edición del Salón Arturo Michelena que se llevará cabo en los espacios del Museo de la Cultura.

Entre las bases para poder participar en esta galería, las postulaciones están abiertas para los artistas nacionales residenciados en Venezuela. Y extranjeros con cinco o más establecidos en el país.

Así como se admitirán obras de creación individual o colectiva no exhibidos con anterioridad y realizados entre los años 2023 y 2026. Y el artista plástico o colectivo de creadores podrán inscribir solo una obra por categoría.

68º Salón Arturo Michelena abre inscripción

A su vez, para los efectos de inscripción, admisión y exhibición en sala de las obras participantes, se han establecido las categorías generales de obras bidimensionales como dibujo, pintura, fotografía, artes gráficas, diseño gráfico, collage y textiles.

Mientras que también se contempla la categoría de obras tridimensionales como escultura, artes del fuego y ensamblajes, y el renglón de Nuevos Medios como instalaciones. Videoarte, arte digital y artes del cuerpo.

Respecto al tamaño de las piezas, las obras bidimensionales dispondrán de un espacio máximo de 3mx2m y las tridimensionales de 2metrosx2metrosx2metros, mientras que el peso no debe exceder los 100kg en ninguna de sus presentaciones.

El periodo de recepción estará comprendido entre el 6 de abril y el 22 de mayo del año 2026; de lunes a viernes en horario de oficina en el Museo de la Cultura de Carabobo. Así como en diversas sedes culturales en los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Sucre y Zulia.

Las propuestas

De igual forma, las propuestas o proyectos deberán ser enviadas al correo electrónico salonmichelena@gmail.com. Mientras que las obras de videoarte o arte digital deberán ser entregadas en memoria USB.

En esta galería se otorgarán diversas premiaciones en cualquiera de las modalidades participantes, siendo el Premio Arturo Michelena el reconocimiento más grande con 20 mil dólares, medalla y diploma. Entre otros.

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