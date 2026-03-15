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Un sujeto parecido a Jeffrey Epstein fue captado en el estado de la Florida en los últimos días conduciendo un auto convertible. El hombre llevaba una gorra color blanco, lentes y tiene un alto parecido con el magnate que murió en 2019.

Unas personas iban conduciendo por las vías del estado de la Florida en el atardecer cuando vieron al hombre, el cual no se dejó ver mucho el rostro. Este iba conduciendo el vehículo, lo que hizo que el video se volviera viral.

Por supuesto, el video ha dado que hablar en las redes sociales, hay quienes aseguran que solo es un sujeto parecido al hombre de la misteriosa isla. Otros aseguran que es él y que se encuentra con vida.

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Unos incluso dijeron como hacen en las series o películas, donde la otra persona desaparece y sigue con vida pero con otro nombre. Esto ha sido viral en las redes sociales, mientras tanto sigue la duda en tendencia.

Sujeto parecido a Jeffrey Epstein es captado en Florida, ¿inteligencia artificial?

Otros apuntan que son imágenes de inteligencia artificial que se han vuelto virales en los últimos días. Donde colocan sujetos muy parecidos al magnate, solo para llamar la atención y captar “likes”.

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