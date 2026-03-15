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Un accidente en la avenida Intercomunal Guarenas Guatire dejó tres personas fallecidas y una lesionada de gravedad. El hecho vial ocurrió a las 8:00 de la noche de este sábado 14 de marzo de 2026.

Las personas se desplazaban en un vehículo Honda Accord, color plata registrado con las placas AB484JM. Se pudo conocer que antes del accidente arrolló a un transeúnte y luego chocó contra la estructura de concreto.

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Accidente en la avenida Intercomunal Guarenas Guatire

El conductor que murió en el accidente quedó identificado como Raúl José Padilla de 38 años. La persona arrollada como otra que iba en el vehículo no han sido identificado por las autoridades.

La mujer lesionada quedó identificada como Yorgelis Daniela Aguirre duarte de 26 años de edad. Esta fue llevada a un centro de salud del estado Miranda, donde se encuentra bajo observación.

Hasta ahora las causas del accidente no han sido precisadas por las autoridades.

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