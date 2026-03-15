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Venezuela eliminó a Japón del Clásico Mundial de Beisbol 2026, los criollos desde el primer tramo comenzaron a trabajar en este importante triunfo logrado 8×5. Japón era el actual campeón del clásico mundial y no pudo con Venezuela.

Nunca habían terminado fuera de la semifinales pero Venezuela pudo conquistar el lauro la noche del sábado. A fuerza de bateo como de pitcheo pudieron sacar a los japoneses del Clásicó Mundial en su edición 2026.

Desde el primer episodio empezó el ataque venezolano ante los nipones, Ronald Acuña jr bateó cuadrangular para colocar el juego 1×0. Mientras que Shohei Ohtani la sacó del parque para igualar las acciones 1×1.

Venezuela ante Yoshinobu Yamamoto en el segundo tramo, luego de dos dobles, Ezequiel Tovar se montó en segundo y anotó con doble de Gleyber Torres. En el tercer tramo Japón pudo anotar cuatro carreras ante el descontrol de los lanzadores venezolanos.

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Shora Morishita la sacó del parque con dos en las bases para colocar a Japón adelante 5×2. Pero Venezuela descontó, Maikel García pudo con un corredor en las bases colocar el juego con pizarra de 5×4.

Venezuela eliminó a Japón en el CMB

En el sexto tramo, Venezuela pudo fabricar tres carreras luego de un soberbio cuadrangular de Wilyer Abreu el cual colocó el juego 7×5. Cabe destacar que el lanzador Enmanuel de Jesús se lució con un extraordinario relevo.

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Luego de Suárez, de Jesús puso controlar a la ofensiva nipona para mantener la diferencia. En el octavo en la parte alta, Ezequiel Tovar luego de un doble anotó con un mal disparo a segunda base que lo hizo llegar al plato con la octava.

Venezuela ahora se alista para medirse a Italia, mañana será la primera semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana a las 8:00 de la noche. El mismo será transmitido por IVC, ByM Sport, Venevisión y Televen.

Clasificados a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

El triunfo le da a Venezuela, el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que se van a celebrar en par de años.

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