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Las subidas de temperaturas en el país empezarían la semana que viene. El INAMEH señaló que desde el 21 de marzo las temperaturas estarían en alza, recordemos que estamos en periodo de verano.

En primer lugar mantente hidratado, bebiendo agua constantemente, refréscate con duchas, usa ropa ligera y clara, y permanece en lugares frescos o a la sombra. Evita salir en horas centrales.

Mantén la casa u oficina cerrada con persianas bajadas durante el día y ayuda a personas vulnerables. Como evita cambiar de temperatura de aire acondicionado a la temperatura externa.

Subidas de temperatura en el país

Medidas fundamentales contra el calor intenso:

Hidratación constante: Bebe agua o líquidos regularmente, aunque no sientas sed. Evita bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína.

Refrescarse: Toma duchas o baños fríos/tibios, y moja tu cuerpo (nuca, muñecas) con toallas húmedas.

Hogar fresco: Cierra persianas y cortinas donde dé el sol. Abre ventanas solo por la noche para ventilar.

Protección exterior: Usa sombrero, gafas de sol, ropa ligera de colores claros y protector solar.

Alimentación ligera: Consume ensaladas, frutas y verduras que ayudan a reponer sales minerales.

Evitar esfuerzos: No realices actividades físicas intensas en el exterior durante las horas de mayor calor.

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