Un pastel de chocolate para hoy domingo es una de las mejores opciones, si te quedas en casa es una receta muy rica y que gusta a toda la familia. Sirve para la merienda y para tenerla en la nevera si queremos algo sabroso.
Pastel de chocolate para hoy
Ingredientes
Para el bizcocho:
200 g de harina de trigo
200 g de azúcar
100 g de cacao en polvo sin azúcar
1 ½ cucharadita de polvo para hornear
1 ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
1 pizca de sal
2 huevos grandes
240 ml de leche
120 ml de aceite vegetal (girasol o maíz)
2 cucharaditas de extracto de vainilla
240 ml de agua caliente
Para la cobertura de crema de chocolate:
200 g de mantequilla a temperatura ambiente
300 g de azúcar glas (impalpable)
100 g de cacao en polvo sin azúcar
120 ml de crema de leche (nata)
1 cucharadita de extracto de vainilla
Preparación
Precalienta el horno a 180°C (350°F) y engrasa un molde rectangular o cuadrado, cubriéndolo con papel para hornear. En un tazón grande, tamiza la harina, el cacao, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal.
Agrega el azúcar y mezcla bien. Añade los huevos, la leche, el aceite y la vainilla. Bate a velocidad media hasta que la mezcla esté homogénea. Incorpora el agua caliente poco a poco, mezclando suavemente hasta obtener una masa ligera y líquida.
Vierte la masa en el molde preparado y hornea durante 30-35 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Deja enfriar completamente antes de aplicar la cobertura. Bate la mantequilla hasta que esté cremosa.
Agrega el azúcar glas y el cacao tamizados poco a poco, alternando con la crema de leche. Añade el extracto de vainilla y continúa batiendo hasta que la mezcla sea suave y esponjosa.
Coloca la crema en una manga pastelera con boquilla para decorar, o simplemente extiéndela sobre el bizcocho con una espátula.
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