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¡Divino!, Lúcete con un pastel de chocolate para hoy

By Redacción Noticias24Carabobo
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pastel de chocolate
Foto: Recetas Gratis XYZ.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Un pastel de chocolate para hoy domingo es una de las mejores opciones, si te quedas en casa es una receta muy rica y que gusta a toda la familia. Sirve para la merienda y para tenerla en la nevera si queremos algo sabroso.

Pastel de chocolate para hoy

Ingredientes

Para el bizcocho:

200 g de harina de trigo

200 g de azúcar

100 g de cacao en polvo sin azúcar

1 ½ cucharadita de polvo para hornear

1 ½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

2 huevos grandes

240 ml de leche

120 ml de aceite vegetal (girasol o maíz)

2 cucharaditas de extracto de vainilla

240 ml de agua caliente

Para la cobertura de crema de chocolate:

200 g de mantequilla a temperatura ambiente

300 g de azúcar glas (impalpable)

100 g de cacao en polvo sin azúcar

120 ml de crema de leche (nata)

1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación

Precalienta el horno a 180°C (350°F) y engrasa un molde rectangular o cuadrado, cubriéndolo con papel para hornear. En un tazón grande, tamiza la harina, el cacao, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal.

Agrega el azúcar y mezcla bien. Añade los huevos, la leche, el aceite y la vainilla. Bate a velocidad media hasta que la mezcla esté homogénea. Incorpora el agua caliente poco a poco, mezclando suavemente hasta obtener una masa ligera y líquida.

Vierte la masa en el molde preparado y hornea durante 30-35 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Deja enfriar completamente antes de aplicar la cobertura. Bate la mantequilla hasta que esté cremosa.

Agrega el azúcar glas y el cacao tamizados poco a poco, alternando con la crema de leche. Añade el extracto de vainilla y continúa batiendo hasta que la mezcla sea suave y esponjosa.

Coloca la crema en una manga pastelera con boquilla para decorar, o simplemente extiéndela sobre el bizcocho con una espátula.

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SourceRecetas Gratis XYZ
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