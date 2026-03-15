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Las efemérides del 15 de marzo nos recuerdan que un día como hoy La Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945; implementa mediante el Decreto Nro. 217, Artículo 1, el Derecho del sufragio universal para todos los venezolanos mayores de 18 años.

Esto sin discriminación por razones sociales, culturales o de sexo que ya estaban consagrados en el Estatuto Electoral de 1945 (1946). Desde ese día se puede ejercer el derecho a elegir en Venezuela.

Un día como hoy Francisco de Miranda publica en Londres, el periódico El Colombiano, realizado en la imprenta de R. Juigné (1810). Nace Marjorie Merriweather Post (1887) Empresaria estadounidense, socialité y propietaria de General Foods, Inc. Fue la mujer más rica de los Estados Unidos.

El ingeniero estadounidense Jesse W. Reno, patenta la primera escalera mecánica funcional con el nombre de Ascensor Inclinado Reno (1892). En Venezuela la primera escalera mecánica se instaló en Caracas.

Efemérides del 15 de marzo

Se funda la compañía Rolls-Royce Limited (1906). Las mujeres venezolanas obtienen el derecho a votar, y a postularse y ser elegidas a los cargos públicos de elección popular desde el año 1946.

Nace Sergio Vargas (1960) Cantante dominicano, muy conocido en Venezuela por sus éxitos entre ellos el merengue La Quiero a Morir. Luego se dedicó a la política en su país, empezó en varias orquestas dominicanas.

El estadounidense Alan Stillman inaugura en la ciudad de Nueva York el primer T.G.I. Fridays de la historia (1965). En sus inicios era un negocio para personas solteras, en especial, para mujeres que buscaban socializar en un ambiente informal.

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