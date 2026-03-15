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Una mujer le cayó a golpes a su madre en el Zulia y quedó detenida por la policía estadal, le hecho ocurrió hoy sábado 14 de marzo. Quedando ahora a la orden del Ministerio Público de esa entidad.

Uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), aprehendieron a Keily Johana Ríos, de 22 años de edad. Quien arremetió violentamente a puño limpio en contra de su progenitora.

Mujer le cayó a golpes a su madre en el Zulia y quedó detenida

Provocándole heridas y hemorragias en el rostro y otras partes del cuerpo. El hecho violento se registró en el sector Monti Club de Santa Rita, municipio Santa Rita, la madre agraviada fue llevada al hospital Dr. Senen Castillo Reverol donde le curaron las heridas.

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Las personas de la zona lamentaron lo ocurrido entre la madre y la hija. La ciudadana arrestada quedó bajo custodia en la sede del Cpbez, puesta a la orden de la Fiscalía 42 del Ministerio Público.

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