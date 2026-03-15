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El boletín del clima hoy 15 de marzo de 2026 nos señala zonas despejadas en el centro del país, en los estados Aragua, Carabobo, Miranda. Además de otras zonas como Guárico, Cojedes y Yaracuy.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en la mayor parte su extensión, resaltando zonas de sur de Bolívar. Donde se aprecia nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable.

Nubosidad parcial en la zona andina como en la región llanera en horas de la mañana. Sin probables lluvias en los estados occidentales en horas de la mañana, como en horas de la tarde de hoy domingo.

En el centro del país, en horas de la tarde se espera nubosidad en los estados Aragua, Carabobo y Miranda. Sin amenazas de lluvia en horas de la tarde como de la noche, de igual modo en la zona occidental.

Boletín del clima hoy 15 de marzo de 2026

Temperaturas altas durante el día, entre los 37 y 39 grados hoy domingo en la zona central, oriental, occidental y llanera. Presencia del astro rey durante el día hasta el final de la tarde en gran parte del país.

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