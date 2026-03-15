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La presidenta encargada Delcy Rodríguez habló sobre el aumento de los Bonos de la Patria. Esto luego de la venta de petróleo y el ingreso de 300 millones de dólares, indicó como esto influirá en el beneficio de los trabajadores y en las bonificaciones Patria.

Resaltó Rodríguez que la entrada de dinero ha hecho que mejoren las bonificaciones que se entregan mensualmente. Recordemos que los empleados públicos, jubilados como pensionados reciben el ingreso a través de las plataformas digitales del Estado.

«Si ustedes se dieron cuenta, el día de ayer (viernes), en el fondo de protección social, entraron 300 millones de dólares. El equivalente a 300 millones de dólares por una venta extraordinaria que hicimos de fueloil para poder garantizar que se diera un incremento. En el ingreso de los trabajadores que también lo vieron reflejado en el pago del sistema de bonos», comentó la presidenta encargada.

Aumento de los Bonos de la Patria

Ya hace unas semanas, el gobierno había establecido una estructura financiera gracias a dos fondos específicos. Esto para poder administrar las ganancias producto de las empresas energéticas.

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Habló que el objetivo es poder canalizar esas ganancias hacia las áreas críticas de la economía y la infraestructura nacional.

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