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Un vehículo chocó contra la fachada de un Farmatodo en Tinaquillo, estado Cojedes. El hecho ocurrió ayer sábado 14 de marzo de 2026 en horas de la tarde, afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños al local como al vehículo.

Una persona de Valencia se encontraba en la ciudad de Tinaquillo y fue al establecimiento comercial. Dentro del carro había quedado un adolescente de 16 años, el cual decidió manipular el carro.

Este presuntamente intentó encender el vehículo, al hacerlo estaba una velocidad engranada y liberó el croché dejando que el vehículo se desplazara rápidamente. Entre los nervios este no supo maniobrar el carro impactando contra la puerta del local.

Vehículo chocó contra la fachada de un Farmatodo en Tinaquillo

Precisamente en ese momento no había nadie ingresando o saliendo del lugar. El automóvil Fiat Palio color amarillo, registrado con las placas AB369PR sufrió severos daños en la parte frontal.

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Al lugar llegaron comisiones de seguridad del estado Cojedes, como cuerpos de emergencia para analizar la situación. Se determinarán responsabilidades al conductor del vehículo por este hecho.

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