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Tener un corazón sano requiere una dieta rica en fibra y grasas saludables. Es importante comenzar desde ya, controlar el estrés, dormir bien, evitar las grasas y el cigarrillo, sumado a una dieta balanceada y ejercicios.

Es importante saber que puedes mantener el corazón sin problemas, pero para ello debes seguir los pasos y recomendaciones. Empezando por eliminar la comida chatarra, cuidar las horas de sueño, entre otros.

Tener un corazón sano y los hábitos que debes tener

Alimentación: Priorizar frutas, verduras, pescado y legumbres, limitando la sal, grasas saturadas y procesados.

Ejercicio: Realizar actividad física aeróbica (caminar rápido, correr, bailar) al menos 30 minutos al día.

Sueño y Descanso: Dormir entre 7 y 8 horas ininterrumpidas para reducir la presión arterial y gestionar el estrés.

Chequeos: Medir periódicamente el colesterol, glucosa y presión arterial, especialmente a partir de los 40 años.

Evitar tóxicos: No fumar ni consumir alcohol.

Salud Cardíaca:

Actividad Física: Realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a la semana (ej. caminar, nadar, montar en bicicleta).

No Fumar: El tabaco es uno de los mayores factores de riesgo para enfermedades cardíacas.

Peso Saludable: Mantener un índice de masa corporal (IMC) adecuado reduce la carga sobre el corazón.

Control Médico: Revisar periódicamente la presión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa, especialmente si hay antecedentes familiares.

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