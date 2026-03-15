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República Dominicana choca contra Estados Unidos esta noche en la primera semifinal para conocer cual selección avanzará a la Gran Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Los dominicanos apelarán a su ofensiva.

Los bates caribeños han estado calientes en lo que va de Clásico, siendo uno de los equipos más productivos. Los dirigidos por Albert Pujols han estado a la altura con buenos batazos y producción ofensiva.

De igual modo, el pitcheo mostrado por los quisqueyanos ha estado bien y efectivo. Por su parte, Estados Unidos irá con todo, hasta ahora ha mostrado buen beisbol, buen pitcheo como sólida ofensiva.

República Dominicana choca contra Estados Unidos en semifinales del CMB

El equipo estadounidense irá con sus mejores lanzadores, como con sus bateadores. El objetivo es claro por parte de los norteamericanos, no dejar que los dominicanos se suelten a batear.

Mantener el juego cerrado, algo difícil de hacer pero lo importante es tener claro ese objetivo para poder ganar este encuentro. Hay mucha motivación de lado y lado para poder llegar a la ansiada final.

¿Dónde verlo?

A las ocho de la noche será este interesante encuentro el cual será transmitido por canales nacionales. De igual modo, por los canales de cable IVC como ByM Sport, con antesalas desde bien temprano.

Varias emisoras de radio están transmitiendo los encuentros del Clásico Mundial de Beisbol a nivel nacional. Como por las plataformas digitales deportivas que hay en nuestro país, como fuera de él.

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