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Una gandola perdió los frenos en la bajada de Tazón en la ARC quedando el conductor lesionado. En horas de la noche de este sábado 14 de marzo, una gandola Mack tuvo problemas con el sistema de frenos.

La misma iba cargada de tubos y quedó en una de las rampas de frenado que hay en el lugar. El chuto color blanco, Mack quedó en la capa de arena y piedras. El conductor fue auxiliado por las autoridades.

Al sitio llegaron bomberos como funcionarios de la PNB Tránsito además de otros funcionarios. El conductor pudo guiar el vehículo pesado hasta la rampa, la gandola botó parte de la carga en la rampa.

Gandola perdió los frenos en la bajada de Tazón en la ARC

Las autoridades se encargaron de dar atención médica al conductor lesionado. Como de retirar la gandola de la rampa de frenado, el hecho generó un pequeño retraso en ambos sentidos de la Autopista Regional del Centro.

Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías de todo el país. Cumpliendo siempre con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Evita el exceso de velocidad.

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