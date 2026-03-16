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El mundo del rock y el heavy metal se viste de luto este 15 de marzo. Philip Anthony Campbell, el emblemático guitarrista que dio vida a los riffs más potentes de Motörhead durante más de treinta años, ha fallecido a la edad de 64 años.

La noticia fue confirmada inicialmente por su familia y posteriormente ratificada por la propia banda a través de un desgarrador comunicado en sus redes sociales.

Según la información oficial, Campbell falleció tras enfrentar una «larga y valiente lucha en cuidados intensivos» derivada de las complicaciones de una cirugía mayor compleja. Su partida marca el fin de una era para los seguidores de la banda londinense, quienes veían en Phil al guardián del sonido sucio y acelerado que caracterizó al grupo fundado por Lemmy Kilmister.

Aunque Phil Campbell no fue miembro fundador de Motörhead, su incorporación en 1984 transformó la dinámica de la agrupación. Campbell permaneció en las filas de la banda durante 31 años ininterrumpidos, siendo el músico con más tiempo de permanencia junto a Lemmy hasta la disolución del grupo en 2015, tras el fallecimiento del icónico vocalista.

«Phil fue un maravilloso guitarrista, escritor, intérprete y músico, que tuvo a Motörhead en sus venas», destacó la banda en su emotiva despedida. Más allá de su virtuosismo técnico, sus compañeros y allegados resaltaron su calidad humana: «No podías estar a su lado sin esbozar una sonrisa, porque Phil amaba vivir y la vivió con gran alegría».

Tras el final de Motörhead, Campbell no abandonó los escenarios. Formó la agrupación «Phil Campbell and The Bastard Sons» junto a sus tres hijos, demostrando que el rock era, literalmente, una cuestión de sangre. Recientemente, el músico se había presentado en su ciudad natal de Pontypridd, Gales, logrando un éxito rotundo con el cartel de «sold out», lo que demostraba la vigencia y el respeto que el público sentía por su trayectoria.

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