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Se cumplen hoy 48 años del adiós de Renny Ottolina, aquel día en 1978 luego del mediodía todo el país estuvo pendiente de los “extras” que dieron en las emisoras y la televisión. En el mismo se informaba que la avioneta donde viajaba el querido animador estaba desaparecida.

La incertidumbre reinó en el país aquella tarde, Renny iba rumbo junto a otras personas a la Isla de Margarita en Nueva Esparta a llevar su sueño político. El animador nacido en Valencia quería ser presidente.

Ottolina iba con su sueño a hablar de una mejor Venezuela, de los planes que había dado a conocer en sus comerciales institucionales. Renny en sus “micros” que hizo en la televisión hablaba del tráfico, y de los accidentes del país.

48 años del adiós de Renny Ottolina

Pero también del turismo como de los planes que había que ejecutar rápidamente para la economía venezolana. Misteriosamente la avioneta desapareció y horas después confirmaron su muerte.

El ambiente en el país era de tristeza luego de aquella tarde del 16 de marzo. El animador de tantas ideas había fallecido, cuando estaba buscando armar su candidatura a la presidencia de la República.

Ottolina mostraba a la misma Venezuela las maravillas que teníamos, playas, ciudades, folklore, Canaima, los parques nacionales y hasta del petróleo. Renny era un venezolano visionario para aquella década de los setenta.

El gran animador

Hubo trabas a Renny por sus ideas de ser presidente, su nombre estaba sonando para dirigir al país. El animador no era un político más, se había metido en la política luego de ver lo que pasaba en el país en esos años.

A las afueras de Radio Caracas Televisión en Quinta Crespo era visto saludando y conversando con la gente. Al igual que se le veía en Los Colorados en Valencia, donde una vez dijo que iba a ser un locutor famoso.

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Por supuesto, hubo señalamientos de aquella “misteriosa” desaparición de la avioneta donde iba el ilustre carabobeño, el cual cada 16 de marzo seguimos recordando. Como recordamos siempre sus ideas y planes para nuestro país.

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