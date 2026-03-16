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Detenidos cuatro hombres con 583 kilogramos de presunta droga en el estado Falcón

By Redacción Carabobo
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presunta droga en el estado Falcón

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Un total de 583 kilogramos de presunta droga en el estado Falcón fue incautada por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Por el hecho capturaron a cuatro hombres en flagrancia los cuales estaban indocumentados.

La droga estaba distribuida en mil 122 envoltorios de tamaño regular. Además de la sustancia ilícita, los funcionarios retuvieron una embarcación tipo peñero, así como dos motores fuera de borda.

583 kilogramos de presunta droga en el estado Falcón

Uno de 75 Hp y otro de 40 Hp. También se incautaron cuatro teléfonos celulares y un dispositivo de ubicación GPS. Asimismo, se incautaron 180 litros de combustible en 8 bidones con capacidad de 60 litros cada uno.

El caso ya fue notificado al Ministerio Público, para emprender los procesos legales pertinentes. El gobierno nacional se mantiene desplegado en la lucha contra las drogas.

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SourceMinisterio de interior y Justicia
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