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Un pastel de espinacas es una buena opción para empezar la semana, es una de las recetas tradicionales que hay que gusta a toda la familia. Atentos a los ingredientes y los pasos para que te quede espectacular.

Pastel de espinacas, ingredientes

500 g de espinacas frescas (o congeladas y descongeladas)

4 huevos

200 ml de leche

100 ml de crema de leche (opcional, para un sabor más cremoso)

100 g de queso rallado (puedes usar parmesano, mozzarella o un mix)

150 g de harina

1 cucharadita de polvo para hornear (opcional, para hacerlo más esponjoso)

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva o mantequilla para engrasar el molde

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C (350°F). Si usas espinacas frescas, lávalas y hiérvelas durante 1-2 minutos en agua con sal, luego escúrrelas bien y pícalas finamente. Si usas espinacas congeladas, asegúrate de descongelarlas y quitarles el exceso de agua.

En un tazón grande, bate los huevos. Añade la leche y la crema de leche. Mezcla bien. Agrega la harina y el polvo para hornear, batiendo para evitar grumos. Debe quedar una mezcla uniforme.

Añade sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Incorpora el queso rallado y mezcla. Agrega las espinacas picadas a la mezcla y remueve hasta que queden bien distribuidas. Engrasa un molde rectangular o redondo con aceite o mantequilla.

Vierte la mezcla en el molde y alisa la superficie con una espátula. Hornea durante 30-40 minutos, o hasta que el pastel esté dorado por encima y al insertar un palillo salga limpio. Deja reposar el pastel unos minutos antes de cortarlo en porciones.

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