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El clima hoy 16 de marzo apunta a la nubosidad, con probabilidades de lluvias en el occidente del país. Como a zonas nubladas parcialmente en la región central en horas de la mañana. Al igual que en la región andina.

Venezuela amanece con nubosidad parcial en gran parte del territorio. Sin embargo, se observan núcleos nubosos que generan lluvias o lloviznas y eventual actividad eléctrica en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas.

Asimismo, se reporta nubosidad estratiforme con posibles precipitaciones leves al sur de Delta Amacuro, Anzoátegui, sureste de Guárico, este de Miranda, Falcón y los Andes.

Cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del país; sin embargo, nubes de evolución rápida generadoras de lluvias de intensidad variables en *Bolívar, Amazonas, Apure, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

Se esperan entre 37 y 38 grados para hoy en varios estados entre ellos Guárico, Anzoátegui, Aragua, Caracas, Miranda, como en zonas del oriente y occidente. Poca nubosidad en la zona central del país.

Clima hoy 16 de marzo en Venezuela

Las altas temperaturas prevalecerán en el país, desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche las temperaturas estarán cercanas a los 38 grados. Esto en la zona central, occidental y oriental.

Mientras que en el estado Mérida se esperan ocho grados para hoy, en horas de la madrugada en las zonas montañosas. Como se esperan temperaturas bajas en las zonas montañosas del país.

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