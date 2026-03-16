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Efemérides del 16 de marzo, ¿qué ocurrió en esta fecha?

By Danny Valdiviezo
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Efemérides del 16 de marzo

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides del 16 de marzo nos recuerdan que un día como hoy el explorador portugués Fernando de Magallanes, descubrió las Islas Filipinas (1521).

Se conmemora hoy la Insurrección de los Comuneros en Nueva Granada (1781). Además de la Tercera Batalla de La Puerta o Batalla del Río Sémen (1818).

Nace Jerry Lewis (1926) actor, comediante, cantante y productor estadounidense. Lewis llegó a ser considerado el rey de la comedia para los años en los cuales estaba activo; sus películas de humor siguen siendo joyas del cine.

Nace Bernardo Bertolucci (1941) Director de cine y guionista italiano.

Un día como hoy nació Richard Stallman (1953) Activista, físico y programador estadounidense, fundador del movimiento del software libre, del sistema operativo GNU.

Efemérides del 16 de marzo

Se funda la compañía de calzados Vans (1966).

La Presidencia de la República de Venezuela reconoce el IESA como Instituto Universitario de Estudios Superiores en Administración (1976).

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SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
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