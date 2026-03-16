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Un motorizado perdió la vida en un accidente en la ARC a la altura del Distribuidor Firestone en Valencia, estado Carabobo. El hecho vial ocurrió el sábado 14 de marzo de 2026 y se suma a los ocurridos en nuestra entidad en lo que va de año.

A las cuatro de la tarde, Johan Riera transitaba sentido Valencia Guacara cuando impactó contra la parte trasera de una camioneta. Este debido a las lesiones fue llevado de inmediato al Hospital Central de Valencia (CHET).

Motorizado perdió la vida en un accidente en la ARC

Riera de 27 años de edad viajaba en su moto e ingresó al centro de salud falleciendo minutos después cuando estaba siendo operado. Riera iba en compañía de otra persona en su moto cuando tuvo el accidente.

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Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Conservando la distancia entre vehículos como cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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