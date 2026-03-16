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Volcamiento de una camioneta en la Carretera Nacional Tocuyito Valencia no dejó lesionados

By Danny Valdiviezo
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Volcamiento de una camioneta en la Carretera Nacional Tocuyito Valencia
Fotos: Grupo Nébula.

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Danny Valdiviezo
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El volcamiento de una camioneta en la Carretera Nacional Tocuyito Valencia no dejó personas lesionadas. El hecho ocurrió la noche del domingo 15 de marzo de 2026 en el sector Zanjón Dulce del municipio Libertador.

Una camioneta pick up quedó volcada en el lugar, las personas enseguida reportaron el hecho a través de los números de emergencia. En el hecho solo hubo daños materiales, ya que la camioneta quedó con severos daños.

Las personas que iban a bordo de la misma salieron sin problemas, siendo auxiliadas por los bomberos del municipio Libertador con el apoyo del Grupo de Rescate Nébula. Como por personas voluntarias.

Volcamiento de una camioneta en la Carretera Nacional Tocuyito Valencia
Foto: Grupo Nébula.

Volcamiento de una camioneta en la Carretera Nacional Tocuyito Valencia

La camioneta fue retirada del lugar, el accidente se suma a los que han ocurrido en el estado Carabobo en lo que va de año. Hacemos el llamado a conducir con mucha precaución en las vías del estado Carabobo como del país.

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Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) para todo el país. Manteniendo una velocidad moderada, sobre todo si el pavimento se encuentra húmedo y manejando con responsabilidad.

**Con información de Bomberos Libertador y Grupo Nébula.

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SourceGrupo Nébula/Bomberos de Libertador
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