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Metro de Caracas y ferrocarril ajustaron costos del pasaje

By Danny Valdiviezo
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Metro de Caracas y ferrocarril ajustaron costos del pasaje

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Danny Valdiviezo
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El Metro de Caracas y ferrocarril ajustaron costos del pasaje desde hoy, el subterráneo y el tren desde los Valles del Tuy se encuentran operativos. El ferrocarril arrancó operaciones luego del accidente ocurrido ayer en la estación de La Rinconada.

Además de estos sistemas de transporte ajustaron tarifas el Metrocable como el Metrobus, servicios urbanos que hay en la Gran Caracas. Hoy los autobuseros de la capital decidieron ir a paro para exigir nuevas tarifas de cobro.

Metro de Caracas y ferrocarril ajustaron costos del pasaje

¿Cuáles son las nuevas tarifas?

Tarifa general: Bs. 80,00

Tarifa estudiantil: Bs. 40,00

En otros estados

Se espera que en otros estados donde esté en funcionamiento del sistema de transporte del Metro las tarifas sean ajustadas.

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Lo que se sabe de las tarifas de transporte en la Gran Valencia

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