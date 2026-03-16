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Michael B. Jordan celebró ganar su premio Oscar como Mejor Actor de una manera sencilla. Donde todos se asombraron de verlo llegar, el actor salió del teatro y se marchó al establecimiento de comida rápida.

Enseguida todas las personas que estaban cerca fueron a verlo, este tenía el Oscar en la mano y pidió las hamburguesas haciendo su cola y esperando su turno. Este acompañó la hamburguesa con papas, una pequeña ensalada y refresco.

Allí saludó a todos los que se acercaban, el ganador del premio esperado del año, mostró que es una persona humilde como accesible. Este pidió la hamburguesa y se sentó en una de las mesas donde disfrutó del plato.

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Así celebró Michael B. Jordan su Oscar como Mejor Actor

Este no se quedó para la acostumbrada reunión social que hacen luego de los premios por el contrario se fue a comer hamburguesas al lugar. Las personas tomaron fotos como videos y se hizo viral en redes sociales.

El actor destacó que le gusta la comida chatarra, pero que la come de vez en cuando ya que siempre tiene que estar en forma. Mientras que por otro lado, en el restaurante tomaron fotos para mostrarla en las paredes del local.

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