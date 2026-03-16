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El precio del dólar BCV hoy 16 de marzo de 2026 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de los 440 muy cerca de los 450 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 446,80 bolívares y el euro en 511,22 bolívares.

Para este martes, el dólar estará en 448,36 bolívares y el euro en 574,97 bolívares.

Mientras que la onza de oro se ha mantenido en un costo de 5.178 dólares, el metal precioso se ha mantenido estable en los últimos días. El gramo se mantiene en un costo de 165,78 dólares en el mundo.

El precio del petróleo sigue sobre los cien dólares teniendo un costo a esta hora de 103.65 dólares. El precio sigue en alza con fluctuaciones sobre los 105 y 106 dólares, esto por el conflicto que hay en el Medio Oriente.

Ha repuntado el precio del bitcoin teniendo un costo a esta hora de 71.142,35 dólares este ha estado sobre los 63 mil dólares pero se ha ido recuperando. Hasta ahora hay muchas consultas sobre el costo del mismo.

Dólar BCV hoy 16 de marzo de 2026, BNC límites más altos para pago móvil

Con la visión de ofrecer soluciones para el manejo de efectivo y operaciones cotidianas más fáciles, BNC dio a conocer la más reciente actualización en sus límites para transacciones a través de canales electrónicos y cajeros automáticos, para permitirle a los clientes realizar retiros por hasta 10.000 bolívares y pagos móviles entre personas naturales y comercios por un máximo de 1.000.000 de Bs.

«En BNC entendemos que el tiempo de nuestros clientes es el activo más valioso», destacó al respecto Mariela Cabrera, VPE de Soluciones de Clientes y Servicios Digitales.

A través de un comunicado oficial, la entidad financiera enfatizó que los nuevos montos ya están disponibles de forma inmediata para todos los clientes naturales y jurídicos a través de la BNC APP y de BNCNET, así como en toda su red de cajeros automáticos a nivel nacional.

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